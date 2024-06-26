Samsung объявил дату презентации смартфонов Galaxy Z Fold6 и Flip6

Samsung официально объявила дату проведения презентации Galaxy Unpacked 2024, где компания покажет свои новинки. Мероприятие состоится 10 июля в Париже, сообщается на сайте производителя.

Ожидается, что на презентации будут представлены два новых складных смартфона: Samsung Galaxy Z Fold6 и Galaxy Flip6. Также покажут смарт-часы серии Galaxy Watch7 и совершенно новую флагманскую модель Watch Ultra, которая, по всей видимости, будет конкурировать с Apple Watch Ultra.

Кроме того, на Galaxy Unpacked планируется анонс беспроводных наушников Galaxy Buds 3 и Galaxy Buds 3 Pro, а также «умного» кольца Galaxy Ring, которое сможет заменить смарт-часы и отслеживать физические показатели пользователей.

Вместе с тем ожидается, что Samsung в ходе мероприятия анонсирует новые функции искусственного интеллекта Galaxy AI.

При этом презентация планшетов Samsung серии Galaxy Tab S10 ожидается в начале 2025 года, несмотря на появившиеся в сети слухи и утечки, касающиеся дизайна Galaxy Tab S10 Ultra.