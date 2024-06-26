Археологи в Финляндии нашли в пещерах тысячелетний топор

Команда археологов-любителей, на протяжении 37 лет искавшая легендарный храм Лемминкяйнена, обнаружила первое свидетельство его существования. Они надеются найти храм уже в этом году.

© runews24.ru

Об этом сообщает издание Metro.

Команда искателей, которая называет себя «Храмовой дюжиной», занимается поисками мифического храма Лемминкяйнена с 1980-х годов, после того как мистик, йог и туристический гид Йор Бок сообщил о том, что он существует. Бок утверждал, что его семья на протяжении веков была хранительницей святилища, и сообщил, что легендарное сооружение с сокровищами находится в пещерах Сиббосберг.

За все эти годы «Храмовая дюжина» не нашла ни одного доказательства того, что клад есть на самом деле, но в этом месяце они смогли найти в пещерах лезвие скандинавского топора, возраст которого составляет тысячу лет. Археологи считают, что асть древнего оружия оказалась в этом месте во время заполнения тоннелей грязью, когда язычники скрывали путь к храму Лемминкяйнена.

Охотники за сокровищами выражают уверенность в том, что основные находки будут впереди, и надеются, что найдут легендарный храм летом этого года.