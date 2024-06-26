Обнаружены указывающие на существование инопланетян газы

Ученые Калифорнийского университета в Риверсайде идентифицировали искусственные парниковые газы, которые могут указывать на терраформирование экзопланет инопланетянами. Результаты исследования опубликованы в журнале Astrophysical Journal.

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Специалисты смоделировали планету в системе TRAPPIST-1, расположенную примерно в 40 световых годах от Земли. Они также рассмотрели способность космического телескопа Уэбба и будущей европейской миссии LIFE (Large Interferometer For Exoplanets) обнаруживать парниковые газы. LIFE сможет напрямую получать инфракрасные изображения планет, чем превосходит телескоп Уэбба по количеству потенциальных целей.

Было выявлено пять газов, которые могут служить индикаторами терраформирования: фторированный метан, этан и пропан, а также газы, состоящие из азота и фтора или серы и фтора. Эти соединения могут быть обнаружены даже в низких концентрациях в атмосферах экзопланет и способны оказывать сильное воздействие на климат.

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Например, гексафторид серы обладает согревающей способностью, которая в 23 500 раз больше, чем у углекислого газа, что позволяет ему нагреть замерзшую планету до температуры, при которой жидкая вода может существовать на поверхности. Фторированные газы также устойчивы и могут сохраняться в атмосфере до 50 тысяч лет, что делает их отличными кандидатами для поддержания стабильного и пригодного для жизни климата.

Фторированные газы в отличие от хладагентов не разрушают озоновый слой, что делает их предпочтительными для поддержания атмосферы с озоновым слоем. Они также поглощают инфракрасное излучение, создавая сигнатуру, которую можно обнаружить с помощью будущих телескопов.