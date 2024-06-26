Найдены древнейшие останки пещерных львов в Южной Европе

Международная команда ученых нашла плюсневую кость на археологическом участке Нотаркирико, Южная Италия. Она принадлежит пещерному льву Panthera spelaea и датируется 660–612 тысячами лет назад. Оказалось, что один из первых пещерных львов прибыл в Италию из остальной части Европы в период, когда стремительно менялся климат и состав фауны из-за перемен в продолжительности ледниковых и межледниковых периодов. Исследование опубликовано в журнале Journal of Quaternary Science.

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Участок Нотаркирико находится в Южной Италии и давно известен ученым благодаря археологическим и палеонтологическим находкам. Ранее исследователи обнаружили там древнейшие окаменелости человека в Италии, принадлежавших виду Homo heidelbergensis, записи о поселениях людей 695–610 тысяч лет назад и одни из самых ранних свидетельств ашельской культуры в Европе, которая появилась на континенте более 600 тысяч лет назад.

Во время повторного изучения старых находок международная команда исследователей обнаружила плюсневую кость. Оказалось, что она принадлежит пещерному льву Panthera spelaea, жившему примерно 660–612 тысяч лет назад. Это самое раннее свидетельство жизни пещерных львов в Южной Европе. Они распространились по региону примерно в то же время, что и ашельская культура. Тогда на Земле изменился ритм циклов ледниковых и межледниковых периодов — циклы стали длиннее и увеличились с 40 до 100 тысяч лет. Из-за этого изменился климат. Люди и животные должны были адаптироваться к переменам. Примерно в то же время в Европе вымерли гигантские гиены, и на смену им пришли европейские лесные слоны, благородные олени и дикие кабаны.