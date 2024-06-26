ОС «Аврора» адаптировали для планшетов Kvadra_T

Российский планшет Kvadra_T адаптировали для работы с отечественной ОС «Аврора».

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KVADRA, технологический бренд YADRO, и «Открытая мобильная платформа» (ОМП) объявили о завершении работы над корпоративной версией российской мобильной операционной системы Аврора для планшетов KVADRA_T. Эти устройства оснащены мощными характеристиками: 8-ядерный ARM-процессор, 10,95» IPS-экран с разрешением Full HD+, аккумулятором на 34,2 Вт·ч, 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ, а также двумя камерами — 5 МП и 13 МП. Они оснащены USB-C для подключения внешнего монитора и различными сенсорами.

Устройства производятся на заводе Ядро Фаб в Дубне, одном из крупнейших в России заводов полного цикла по радиоэлектронной продукции. Для государственного и образовательного секторов KVADRA_T интегрировали корпоративную версию ОС Аврора, что делает их идеальными для использования в специфических сферах. В розничной продаже планшеты доступны с операционной системой kvadraOS, которая совместима с множеством программ и устройств.

Аврора 5.1, новейший релиз ОС, предоставляет дополнительные функции для офисных сотрудников, обеспечивая при этом высокий уровень безопасности. В ближайшее время планшеты будут сертифицированы по требованиям ФСТЭК России. KVADRA_T стал первым устройством, использующим ядро Linux 5.10, поддерживаемое Технологическим центром исследования безопасности ядра Linux при ИСП РАН под эгидой ФСТЭК России.