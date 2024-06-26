Motorola представила новые раскладушки

Бренд Motorola, принадлежащий китайской корпорации Lenovo, анонсировал новые раскладные смартфоны серии Razr 50. Об этом сообщает издание GSM Arena.

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В линейку вошли два аппарата — Moto Razr 50 и Moto Razr 50 Ultra. Топовый Moto Razr 50 Ultra вышел с 6,9-дюймовым дисплеем POLED с поддержкой частоты 165 герц. Также он имеет дополнительный экран на 4 дюйма — журналисты назвали его самым большим вторым дисплеем на рынке. Телефон оснащен флагманским процессором Snapdragon 8s Gen 3, имеет от 8 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти.

На задней панели представленного устройства находится двойная камера с объективами разрешением 50 мегапикселей каждый. Аппарат получил аккумулятор емкостью 4000 миллиампер-часов, влагозащиту по стандарту IPX8, Android 14 с оболочкой Moto MyUX.

Младшая версия Moto Razr 50 отличается вторым дисплеем, который получил диагональ 3,6 дюймов. Также устройство получило чип Mediatek Dimensity 7300X, двойную камеру с объективами 50 и 13 мегапикселей, аккумулятор большей емкости — 4200 миллиампер-часов.

В настоящий момент девайсы Motorola доступны только в Китае. Стоимость Moto Razr 50 Ultra начинается с 5699 юаней, или около 68 тысяч рублей. Moto Razr 50 оценили минимум в 3699 юаней, или около 44 тысяч рублей.

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