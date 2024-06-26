Изучена гигантская вспышка 2021 года в рентгеновской двойной системе

Международная группа астрономов изучила рентгеновскую двойную систему EXO 2030+375, чтобы определить природу гигантской вспышки 2021 года. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

© Lenta.ru

Рентгеновские двойные системы (XRB) состоят из обычной звезды или белого карлика, передающего массу компактной нейтронной звезде или черной дыре. В зависимости от массы звезды-компаньона астрономы разделяют их на рентгеновские двойные системы малой массы (LMXB) и рентгеновские двойные системы большой массы (HMXB).

EXO 2030+375 относится к Be/рентгеновским двойным системам (BeXRB) — самой крупной подгруппе рентгеновских двойных систем большой массы (HMXB). Эти системы состоят из Ве-звезд (бело-голубые звезды с эмиссионной спектральной линией) и нейтронных звезд, включая пульсары. Большинство таких систем демонстрируют слабое постоянное рентгеновское излучение, прерываемое вспышками, продолжающимися несколько недель.

EXO 2030+375 была обнаружена в 1985 году во время сильной рентгеновской вспышки. Система включает намагниченную нейтронную звезду и компаньона B0 Ve. Орбитальный период системы составляет 46 дней, а нейтронная звезда демонстрирует рентгеновские пульсации с периодом около 43 секунд. Расстояние до системы оценивается в 7800 световых лет, хотя некоторые данные указывают на более близкое расстояние.

С момента открытия от EXO 2030+375 наблюдались три гигантские вспышки, произошедшие в 1985, 2006 и 2021 годах. Последняя вспышка была зафиксирована в июле 2021 года с помощью космического корабля NuSTAR и прибора Neutron Star Interior Composition Explorer (NICER) на борту Международной космической станции.

Был выявлен резкий спектральный переход, характеризующийся ужесточением спектра при снижении светимости. По словам авторов, чтобы объяснить это явление, в модель требуется привлечь дополнительные компоненты поглощения или излучения. Предполагается, что аккреция EXO 2030+375 сложнее, чем аккреция обычной геометрии.