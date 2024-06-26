В Роскачестве назвали признаки «шпионского» вмешательства в смартфон

Если пользователь смартфона замечает, что телефон «живет по-своему», может самопроизвольно включаться, открывать приложения и так далее, это может говорить о постороннем вмешательстве в устройство. Об этом «Парламентской газете» рассказали в Центре цифровой экспертизы Роскачества.

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Помимо этого, к признакам такого вмешательства эксперты относят снижение скорости интернета, сильный нагрев устройства, появление истории, которая не отражает реальную активность. Так, например, в галерее могут появиться скриншоты или видео, которые пользователь не делал.

«Не нужно паниковать, если вы обнаружили некоторые из перечисленных признаков в вашем смартфоне. Они могут быть вызваны другими причинами. Однако для собственного спокойствия стоит обратиться к специалистам и проверить устройство на шпионские программы. При наличии определенных навыков и опыта это можно сделать самостоятельно», — сказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.



Старший менеджер по мобильному оборудованию МегаФона Арина Филиппова до этого рассказала «Газете.Ru», что главные враги мобильного телефона летом — прямые солнечные лучи и знойная жара. Экран, аккумулятор и процессор не терпят температуру выше 35 градусов, поэтому важно не оставлять телефон под прямыми лучами солнца, носить его желательно в сумке.