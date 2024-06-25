Блогер Mac Tech сравнил производительность Apple M3 Pro и Snapdragon X Elite

Автор YouTube-канала Max Tech сравнил работу ноутбуков MacBook Pro на базе чипа Apple M3 Pro с новейшим Microsoft Surface Laptop 7, оснащенным ARM-чипом Snapdragon X Elite. По итогу сравнения Snapdragon X Elite показал результаты, сопоставимые с M3 Pro в ряде тестов. В частности, в Geekbench и Cinebench 2024 разрыв между ними минимален. Однако в большинстве других приложений MacBook Pro демонстрирует значительно более высокую производительность. Например, в Blender разница в производительности составляет целый порядок, что связано с отсутствием поддержки данного ПО для Windows on Arm. В других программах платформа Qualcomm отстает примерно в два-три раза. Также Apple M3 Pro обладает в два и более раза более мощным интегрированным графическим чипом. Кроме того, в MacBook Pro установлен более быстрый SSD. Также ноутбук от Apple демонстрирует меньший нагрев корпуса, хотя сами процессоры нагреваются примерно одинаково. Тем не менее, решение Qualcomm не является прямым конкурентом Apple M3 Pro, а скорее является аналогом M2 или M3. При этом стоимость MacBook Pro начинается от $2000, тогда как Surface Laptop 7 стоит $1400.