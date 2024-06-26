В Японии создали робота с «живой» кожей на лице

Ученые из Токийского университета (Япония) создали роботизированное «лицо», покрытое созданной в лаборатории человеческой кожей. Эта модель выглядит более реалистично, чем обычные роботы, а ее поверхность способна самостоятельно восстанавливаться после повреждений.

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Ученые взяли образцы клеток человеческой кожи и вырастили их в лабораторных условиях. Такой материал имеет тот же состав, что и настоящая кожа человека, поэтому применяется для пересадок пациентам с тяжелыми ожогами или травмами.

Самым сложным для исследователей было прикрепить кожу к «лицу» робота, созданному из акриловой смолы. Ученые использовали специальный коллагеновый гель для адгезии (прилипания). Также они проделали небольшие отверстия на «лице» робота, помогающие искусственной коже закрепиться.

Такая технология позволяет наносить искусственную кожу на поверхность практически любой формы. Хотя до появления роботов, внешне неотличимых от человека, еще далеко, «живая» кожа может наделить роботов целым рядом новых способностей. Среди них: повышенная чувствительность и способность к регенерации.

Ученые отметили, что искусственная кожа способна залечивать повреждения без участия дополнительных факторов, таких как тепло и давление, а только посредством пролиферации (размножения) клеток.

В ходе следующего этапа японские исследователи намерены придать роботу более живую мимику. Для этого в него интегрируют сложные приводы, похожие на мышцы, сообщает Cell Reports Physical Science.

Ранее японские специалисты научили человекоподобного робота управлять электромобилем. Но модель выполняла необходимые операции гораздо медленнее человека.