Google задумался над созданием ИИ-чатботов на основе знаменитостей

По сообщениям, Google планирует создать ИИ-чатботов, созданных по образцу знаменитостей и блогеров с YouTube. The Information пишет, что для создания таких интерактивных цифровых личностей Google будет использовать Gemini.

Подход Google предусматривает прямое сотрудничество со знаменитостями, а также потенциальную возможность для пользователей создавать свои собственные чат-боты на основе описаний личностей.

Под руководством Райана Джермика, известного своей работой над Google Doodles, в проекте участвует команда из десяти человек, и первоначально он может быть представлен в Google Labs в экспериментальных целях.

Подробности о том, с какими знаменитостями Google планирует сотрудничать, пока не разглашаются.