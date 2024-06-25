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Google задумался над созданием ИИ-чатботов на основе знаменитостей

По сообщениям, Google планирует создать ИИ-чатботов, созданных по образцу знаменитостей и блогеров с YouTube. The Information пишет, что для создания таких интерактивных цифровых личностей Google будет использовать Gemini.

Google задумался над созданием ИИ-чатботов на основе знаменитостей
© Ferra.ru

Подход Google предусматривает прямое сотрудничество со знаменитостями, а также потенциальную возможность для пользователей создавать свои собственные чат-боты на основе описаний личностей.

Под руководством Райана Джермика, известного своей работой над Google Doodles, в проекте участвует команда из десяти человек, и первоначально он может быть представлен в Google Labs в экспериментальных целях.

Подробности о том, с какими знаменитостями Google планирует сотрудничать, пока не разглашаются.