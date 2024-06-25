HMD показала два кнопочных телефона, которые стали духовными наследниками Nokia

Компания HMD Global анонсировала кнопочные телефоны HMD 105 и 110, которые являются обновленными версиями Nokia 105 и 110. Об этом сообщает портал iXBT.

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Оба устройства оснащены 2-дюймовыми экранами с разрешением 160х120 пикселей и съемными аккумуляторами емкостью 1000 мАч. Встроенная и оперативная память составляют всего 4 МБ. Отмечается, что телефоны поддерживают карты памяти microSD объемом до 32 ГБ.

Габариты и масса HMD 105 составляют 115,5x49,5x14 мм и 77,5 грамма соответственно. HMD 110 имеет аналогичные размеры, но весит 78 граммов. Оба телефона защищены от пыли и капель воды по стандарту IP54.

В качестве операционной системы используется RTOS. Отдельно отмечается, что в новинках имеется встроенная игра «Змейка». Среди прочих особенностей называют наличие разъема для наушников и QVGA-камеры в HMD 110, тогда как модель GMD 105 камеры не имеет.

Стоимость и регионы продаж новых HMD 105 и 110 пока не раскрываются.

Компания HMD Global на протяжении последних лет выпускала гаджеты под брендом Nokia. В начале 2024 года стало известно, что HMD не станет продлевать лицензию на использование финского бренда.