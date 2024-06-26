Google анонсировала презентацию смартфонов линейки Pixel 9

Компания Google анонсировала презентацию Made by Google, которая пройдет 13 августа. Об этом сообщает портал 9to5Google со ссылкой на официальный анонс.

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Как правило, Made by Google проводили в октябре. На этом мероприятии представляли гаджеты Google Pixel, а также называли дату выхода свежих версий Android. В этом году презентацию проведут на пару месяцев раньше. С чем связаны изменения, не сообщается.

Мероприятие пройдет в штаб-квартире компании в городе Маунтин-Вью в Калифорнии.

«Вы приглашены на мероприятие Made by Google, где мы представим лучшее от Google AI, программного обеспечения для Android и линейки устройств Pixel», — гласит открытка, которую получили журналисты и блогеры.



Ожидается, что в рамках презентации будут представлены наработки компании в области ИИ, Android 15, три смартфона серии Pixel 9: Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, а также складной Google Pixel Fold 2. Некоторые источники называют новинку Pixel 9 Fold.

Кроме того, ожидается анонс смарт-часов Pixel Watch 3 и Watch 3 XL, а также новых наушников Pixel Buds.

Вероятнее всего, в Google перенесли дату собственного мероприятия, чтобы затмить презентацию iPhone 16, который получит обновленную iOS 18 со встроенным искусственным интеллектом.