Хакеры взломали ФРС США

Хакеры из организации LockBit заявили о взломе Федеральной резервной службы США и угрожают раскрыть полученные секреты, если не получат выкуп. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, в руках хакеров оказалось 33 терабайта «важной банковской информации». Именно ее они угрожают раскрыть, если не получат выкуп до 16:27 по восточному времени (00:27 по московскому времени). При этом сумма выкупа неизвестна, но «переговорщик» предлагал 50 тысяч долларов, от которых организация отказалась.

В ФРС эту информацию комментировать также отказались, однако там заявляли, что кибератака на службу «может нанести чрезвычайно серьезный ущерб».

Опрошенные Daily Mail эксперты считают, что угрозы LockBit являются пустыми, поскольку «нет никаких доказательств» взлома. Они предполагают, что таким образом хакеры просто хотят «вернуть в центр внимания свое RaaS — вредоносное программное обеспечение».