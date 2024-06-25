В NASA назвали главную проблему в случае космической угрозы

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) считает, что в случае появления угрозы из космоса Земле прежде всего будет угрожать политика. Об этом сообщает Metro.

Такой вывод ученые сделали после расчета гипотетического сценария, согласно которому 12 июля 2038 года Земля может с большой долей вероятности столкнуться с астероидом. Чтобы протестировать ситуацию, в NASA провели гипотетические межведомственные и международные учения, во время которых участники должны были принять план действий.

Результаты симуляции оказались неутешительными. Согласно расчетам, даже угроза конца света может не объединить мировых политиков. Как утверждают ученые, сразу после открытия астероида большая часть политиков предпочла запуск нескольких независимых космических кораблей, которые должны были бы изучить астероид. При этом большая часть из них высказала опасения, что «политические реалии ограничат немедленные действия». В частности, симуляция показала, что Конгресс США, скорее всего, не станет предпринимать каких-либо действий, если их результат не будет очевиден.

«Хотя вы могли подумать, что предупреждение за 14 лет до столкновения будет весьма успокаивающим, то этот факт также рассматривался как возможный недостаток из-за смены политического руководства, бюджетных циклов и других мировых событий. Например, если разразится еще одна пандемия или США начнут войну, расходы на планетарную оборону, скорее всего, станут менее приоритетными», — сообщает источник.



Отмечается, что еще одним поводом для беспокойства стало отсутствие любых планов по ликвидации последствий стихийных бедствий в результате падения астероида. Кроме того, симуляция выявила проблему управления потоками информацией в век цифровых технологий — а именно возможное распространение дезинформации.

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