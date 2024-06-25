ЕС 24 июня ввел полный запрет на использование Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России. Это может привести к подорожанию электроники вплоть до 20%, пишет «Ъ».

Эксперты считают, что в связи с новыми ограничениями импорт из Китая в ближайшее время может подорожать на 10–20% в зависимости от категории товара. В частности, цены на электронику в РФ вырастут на 15–20% уже к сентябрю—октябрю 2024 года, прогнозирует учредитель бренда бытовой техники Jacky's Гусейн Иманов.

Он отметил, что крупным дистрибьюторам придется сотрудничать с банками-посредниками, которые повысят комиссию до 5–6% вместо текущих 1–2%. Это может привести к закрытию небольших поставщиков техники, которые не смогут поддерживать адекватную маржинальность бизнеса.

В «Марвел-Дистрибуции» признают, что санкции могут увеличить стоимость техники на 5–10%. Другие поставщики электроники прогнозируют более умеренное повышение цен, с увеличением комиссии за переводы на 1–3%.

Иманов также добавил, что помимо роста стоимости, в сентябре—октябре могут возникнуть проблемы с наличием электроники и бытовой техники. Компании уже сталкиваются с трудностями при оплате через третьи страны, что будет иметь отложенный эффект.