В Египте обнаружены десятки неизвестных гробниц с выдающейся архитектурой

Совместная египетско-итальянская археологическая миссия при проведении раскопок недалеко от города Асуана обнаружила 33 ранее неизвестных гробницы греко-римской эпохи. Открытие проливает новый свет на болезни, которыми страдали древние египтяне.

Находка была сделана в окрестностях некрополя Ага-Хана, сообщает Ahram Online. Ранее там было обнаружено более 400 гробниц, устроенных в период с шестого века до нашей эры по третий век нашей эры.

Это древнее кладбище представляет собой многоуровневые террасы. В ходе изысканий археологи обнаружили 33 гробницы, о которых раньше не знали. Специалисты отмечают их выдающуюся архитектуру: некоторые гробницы имеют сводчатые входы, перед которыми расположены открытые дворики, окруженные стенами из сырцового кирпича, а другие были высечены прямо в скале.

"Это очень важное открытие, - говорит генеральный секретарь Высшего совета по древностям Мохамед Исмаил Халед, - Некоторые из гробниц содержат части мумий и остатки погребальных инструментов, что дает ценную информацию об этом периоде и распространенных тогда заболеваниях".

По его словам, среди мумифицированных тел особое внимание привлекли два тела, которые покоились в каменном саркофаге. Предположительно, это были женщина и ребенок, которому на момент смерти было всего от одного до двух лет от роду. Тело ребенка было уложено поверх тела женщины, которая, возможно, была его матерью. Наличие или отсутствие родственной связи покажет дальнейший анализ.

В целом в гробницах было обнаружено большое количество мумифицированных останков, а также фрагментарно сохранившиеся расписные терракотовые статуэтки, каменные и деревянные гробы. Также были найдены ритуальные столы для погребальных подношений.

"Полученные данные свидетельствуют о том, что в этой части некрополя хоронили представителей среднего класса, в то время как верхние части того же некрополя, судя по всему, были предназначены только для представителей высших слоев общества", - считает Абдель-Монейм Саид, руководитель археологической миссии.

Анализ структуры гробниц указал на тяжелые условия труда древних мастеров, которым было нелегко высекать в скале изысканные усыпальницы. Исследователи также провели антропологический и радиологический анализ многих мумий. В результате был составлен максимально полный биологический профиль древних египтян, в который включены даже болезни, диагностированные у них уже в наше время.

Оказалось, что 30-40 процентов людей, останки которых покоятся в гробницах, умерли в очень молодом возрасте. В усыпальницах часто встречаются и детские останки, и тела подростков.

Исследование показало, что некоторые из них страдали инфекционными заболеваниями и нарушениями обмена веществ. У одной из погребенных женщин была хирургическим путем ампутирована нога. У других погребенных были выявлены признаки анемии, дефицита питания, следы туберкулеза и остеоартрита.