Представлена зарядная станция EcoFlow Delta Pro 3

Ведущая компания по производству портативных источников питания и экологически чистых энергетических решений EcoFlow анонсировала сверхмощную портативную электростанцию EcoFlow Delta Pro 3, призванную сделать домашнее резервное питание проще и удобнее.

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Устройство представляет собой портативное решение с питанием от батареи, позволяющее обеспечить энергией весь дом во время отключения. Также Delta Pro 3 можно использовать для питания фургонов и трейлеров.

Особенности

Delta Pro 3 превосходит своего предшественника Delta Pro по мощности и емкости, а также имеет более низкий уровень шума. Благодаря более широкой колесной базе устройство будет проще переместить. EcoFlow Delta Pro 3 может питать 99% высокоэнергетических приборов, таких как сушилки, системы охлаждения и отопления, холодильники и индукционные печи.

Станция оснащена конфигурацией Plug-and-Play с выходной мощностью 120/240 В, мощностью 4 кВт и литий-железо-фосфатным накопителем энергии емкостью 4 кВт-ч. Емкость хранилища можно увеличить до 12 кВт-ч.

Если этого окажется недостаточно, можно объединить до трёх блоков Delta Pro 3 и подключить их к EcoFlow Smart Home Panel 2, что позволит получить выходную мощность до 12 кВт и общую емкость до 36 кВт-ч. Этого хватит для обеспечения среднестатистического дома в США электроэнергией в течение полутора дней или значительно дольше, если использовать её только для важных устройств.

Delta Pro 3 поддерживает настоящий ИБП с задержкой 10 мс, обеспечивая быстрое переключение для поддержания работы критически важных устройств и предотвращения потери данных на компьютерах в случае отключения электроэнергии. Зарядить портативную электростанцию можно при помощи солнечных панелей мощностью 1000 Вт и 1600 Вт, настенных розеток переменного тока на 1800 Вт (120 В) или 3000 Вт (240 В). Станцию также можно заряжать в автомобиле благодаря EcoFlow Alternator Charger (800 Вт) или очень медленно от прикуривателя 12 Вт.

Устройство заряжается с помощью новой системы X-Stream, которая поддерживает ряд вариантов зарядки, включая переменный ток, солнечные панели с двумя фотоэлектрическими модулями или подключение к панели EcoFlow Smart Home Panel 2 в комплекте. Работает электростанция практически бесшумно, уровень шума равен всего 30 дБ. Вес – 52 кг.

Сроки выхода и цена

Продажи EcoFlow Delta Pro 3 в Европе стартуют в сентябре этого года. Стоимость устройства составляет $3699 или $6298 за комплект с одной батареей расширения. До 23 июля действуют скидка – $3199 и $5498 соответственно.