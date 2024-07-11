Почему хлопковая одежда садится после стирки?

Каждый хоть раз попадал в такую ситуацию: новенькая хлопковая футболка после стирки превращается в игрушечную одежду для куклы. Ничего не поделать, такова природа органической ткани. Портал livescience.com рассказал, почему хлопковая одежда часто садится после стирки.

© Unsplash

Хлопок подвержен сжатию после стирки из-за структуры индивидуальных волокон одежды. По сути, хлопковая ткань производится путем переплетения растительных волокон, состоящих преимущественно из целлюлозы — природного биополимера. Волокна хлопка набухают, когда становятся влажными, и сжимаются после высыхания — поэтому одежда ведет себя так же.

Если вы когда-нибудь потели в хлопковой футболке, то наверняка хорошо знаете, как эффективно эта ткань впитывает влагу. В то же время, синтетические материалы, такие как полиэстер, нейлон и спандекс, сопротивляются влаге, потому что их плотно сплетенные волокна не разбухают в воде.

На химическом уровне, сплетение волокон хлопка для изготовления одежды создает сеть водородных связей. Под воздействием тепла и воды эта сеть может трансформироваться, что может привести к сжатию ткани. Именно этот феномен и отвечает за усадку одежды после стирки.

Но стоит отметить, что не весь хлопок одинаково реагирует на эти раздражители. Некоторые ткани более подвержены сжатию, чем другие — многое зависит от того, как именно соединены их волокна. Например, сплетенный хлопок гарантированно сожмется, но заметно меньше, чем вязанный.

Если представить пересечение волокон плетеного хлопка, то некоторые волокна будут расположены под другими. Горизонтальные волокна называются «основа», а вертикальные — «уток». По мере того, как ткань разбухает, вертикальные волокна сближаются, из-за чего хлопок сжимается в одном направлении. После высыхания же волокна возвращаются в изначальное состояние.

Помимо этого, на сжатие одежды влияют и другие факторы. Например, в каких условиях проходит стирка. Моющие средства дополнительно нарушают водородные связи между волокнами. Кроме того, важно подбирать температуру для сушки одежды: чем ниже температура, тем меньшему стрессу подвергнутся волокна хлопка.