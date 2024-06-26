Google-карты помогли посчитать бездомных собак

Группа ученых вместе с волонтерами с помощью Google Street View подсчитала количество бездомных собак в Арекипе — городе Перу, на который приходятся почти все случаи заболевания бешенством в стране. Точный подсчет животных поможет понять, сколько нужно вакцин и насколько эффективно проходит вакцинация. Препринт работы доступен на BioRxiv. Журнал Science взял интервью у одного из авторов исследования Рикардо Кастильо-Нейры из Пенсильванского университета.

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Каждый год от бешенства умирают 59 тысяч человек. Это заболевание сначала проходит бессимптомно, а первые его признаки появляются уже тогда, когда человек обречен. Подавляющее большинство людей заражается от укусов инфицированных животных, в том числе собак. Особенно тяжелая ситуация складывается в сельских районах и странах с низким и средним уровнем дохода, где очень много бездомных животных. Вакцинация — один из лучших способов борьбы с бешенством. Чтобы добиться хороших результатов, нужно вакцинировать минимум 80% собак, а один ветеринар может вакцинировать до 200 собак в день. Точная оценка популяции поможет понять, сколько вакцин необходимо и удалось ли достичь минимального уровня вакцинации.

Исследователи нашли способ отслеживать перемещения собак с помощью Google Street View. Этот подход помог обнаружить огромное количество бездомных животных в Арекипе, Перу. Здесь за два года произошло 78 из 81 зафиксированного случая бешенства у собак в стране. Проблема в том, что город не может позволить себе проводить дорогостоящие анкетирования населения, чтобы точно подсчитать количество животных в городе и спланировать программы общественного здравоохранения. Например, в 2016 году опрос 4000 домохозяйств обошелся примерно в 30 тысяч долларов.

«Этот проект в Перу стартовал во время пандемии, когда мы не могли выходить из своих домов, потому что полиция могла нас арестовать. Мы уже использовали Google Street View для изучения районов, за которыми собирались наблюдать, и поняли, что эти изображения позволяют нам достаточно четко видеть животных на улицах», — поделились исследователи.



В работе ученым помогали добровольцы. Они анализировали изображения Google Street View, сделанные на улицах города. В итоге волонтеры насчитали 868 собак, бродящих по улицам 26 районов Арекипы. Эти подсчеты оказались близки к результатам анкетирования: в 2016, 2017 и 2018 годах специалисты с помощью классического метода насчитали 909 собак. Исследователи перепроверили всю информацию, собранную добровольцами.

«Мы рассмотрели снимки под разными углами, чтобы идентифицировать собак по их окрасу, пятнам на шерсти и полу. Затем мы сравнили количество полученных собак с данными опросов, которые мы проводили в этих районах в предыдущие годы», — добавили исследователи.



Во время работы исследователи столкнулись с технической проблемой. Из-за алгоритмов Google не все районы картированы качественно: у некоторых изображений очень низкое разрешение, а где-то фотографии очень старые.

Работа ученых может помочь справиться и с другими патогенами, например эхинококком, который распространен в сельской местности. Однако обновления картинок в этих районах происходят редко и они очень низкого качества.