В атмосфере Юпитера замечены неизвестные структуры

Миссия космического телескопа Джеймса Уэбба изучила область атмосферы, расположенной над знаменитым Большим красным пятном Юпитера. Она очень удивила ученых, обнаруживших на этом участке множество ранее неизвестных особенностей.

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В этом регионе, который раньше считался ничем не примечательным по своей природе, находится множество сложных структур. Об этом говорится в релизе Европейского космического агентства.

Большое красное пятно Юпитера астрономы изучали с помощью спектрографа ближнего инфракрасного диапазона NIRSpec. Наблюдения велись еще в июле 2022 года. Ученые хотели убедиться в том, что эта область является "тусклой и скучной".

Однако исследовательская команда была удивлена, обнаружив в верхних слоях атмосферы над Большим красным пятном множество сложных структур, включая некие темные дуги и яркие пятна, которые наблюдаются повсеместно.

"Мы думали, что этот регион будет очень скучным, - говорит руководитель исследовательской группы Хенрик Мелин из Университета Лестера. - Но на самом деле он оказался таким же интересным, как северное сияние, если не больше. Юпитер никогда не перестает нас удивлять".



Природа обнаруженных структур пока остается загадкой. Частично она объясняется воздействием солнечного света. Но Юпитер получает его не очень много. Следовательно, предполагают исследователи, должен существовать и другой механизм, изменяющий форму и структуру верхних слоев атмосферы.

"Один из способов изменить эту структуру - гравитационные волны, похожие на волны, разбивающиеся о пляж или создающие рябь на песке, - продолжает Хенрик. - Эти волны генерируются глубоко в турбулентных нижних слоях атмосферы, вокруг Большого красного пятна. Они могут подниматься на высоту, изменяя структуру и выбросы верхних слоев атмосферы".



Подобные атмосферные волны иногда наблюдаются на Земле, но они намного слабее тех волн, которые удалось запечатлеть космическому телескопу Уэбба на Юпитере. Теперь ученые попытаются выяснить, как выявленные структуры движутся в верхних слоях атмосферы.