В Норвегии обнаружили место захоронения корабля викингов

Археологи из Университета Осло обнаружили ранее неизвестное захоронение корабля викингов. Находку сделали в графстве Вестфолл.

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В 2018 году исследователи с помощью металлоискателя обнаружили на местном поле разбросанные железные заклепки. Эксперты предположили, что это исторические артефакты. Они проверили местность георадаром и выявили «потенциальное присутствие кургана».

Сельскохозяйственная деятельность на протяжении многих лет уничтожила все внешние признаки этого сооружения. Но раскопки, проведенные командой археологов, позволили подтвердить – под землей когда-то погребли корабль викингов.

Ученые обнаружили около 70 заклепок, скреплявших деревянные доски толщиной до 2,5 см. Также была найдена конская упряжь, которая, вероятно, использовалась как погребальный инвентарь.

Остается неизвестным, кто именно был похоронен в корабле. Такой вид погребений использовался только для очень знатных персон. По предположениям историков, это место могло быть могилой короля викингов Бьерна Фарманна (умер между 930 и 934 годами) – сына Харальда Прекрасноволосого. Согласно сагам, правитель был убит в поместье Сейхейм своим братом Эриком Кровавым Топором, сообщает Heritage Daily.

Ранее фермер из Норвегии обнаружил тысячелетний меч викингов. Оружие было залито плотной глиной, что уберегло его от разрушения.