В джунглях Мексики обнаружены затерянные поселения

Археологи из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) обнаружили древние поселения в лесах штата Кампече. Найти их удалось с помощью передовой технологии лазерного сканирования LiDAR с беспилотника.

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В данном случае археологическая разведка была проведена в мексиканском муниципалитете Калакмуль, сообщает Heritage Daily. Под густым пологом джунглей были обнаружены небольшие древние поселения майя.

Ученые провели полевые исследования, следуя цифровой карте. Проведенные изыскания показали, что от поселений почти ничего не осталось. Судя по всему, они не обладали крупной архитектурой. Датированы поселения поздним классическим периодом (600-1000 гг. н.э.).

По мнению исследователей, крупных городов здесь не строили, поскольку данный район не благоприятен для ведения сельского хозяйства, без которого прокормить население было бы невозможно. Ученые не нашли здесь террас для выращивания различных растений, которые характерны для народа майя.

Все свидетельствует о низкой плотности заселения в этом районе. Тем не менее, лазерное сканирование доказало, что человек здесь жил, что существовало не одно поселение.

"Несмотря на отсутствие каких-либо крупных городских центров, исследование LiDAR выявило следы возделывания некоторых сельскохозяйственных культур", - сообщают исследователи.



Одно из поселений было крупнее остальных, в наше время его можно было бы назвать поселком городского типа. Здесь была обнаружена площадь и пирамидальная конструкция, а за его пределами был найден канал, отводивший скопившуюся на площади воду.

Кроме того, был найден крупный общественно-церемониальный центр со зданиями, высота которых достигала 13 метров. В восточном секторе этого поселения сохранились следы площадки для ритуальной игры в мяч и подземного строения, возможно, относящегося к раннему классическому периоду (200-600 гг. н.э.).