В Госдуме ответили, что будет с купленными за границей смартфонами без RuStore

Закон, вводящий запрет на ограничение установки и использования магазина приложений RuStore на смартфонах, должен распространяться не только на официальных дилеров, но и на параллельный импорт. Об этом «Москве 24» рассказал один из авторов законопроекта, первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.

Он подчеркнул, что разработка данного документа стала первым шагом на пути к тому, чтобы «уйти от дискриминации российских пользователей» техники Apple. При этом депутат уточнил, что у россиян, которые приобретут устройство без возможности установки российских приложений за границей, не будут изымать их на въезде в Россию.

«В будущем данный законопроект будет дорабатываться в том числе поправками, где мы, исходя из всей ситуации, будем понимать, в каких моментах мы можем дать ответ Apple на то, что он делает с российскими пользователями», — добавил Ткачев.



Накануне сенаторы и депутаты Госдумы от пяти фракций внесли на рассмотрение законопроект, устанавливающий запрет на ограничение установки и использования магазина приложений RuStore в мобильных устройствах.