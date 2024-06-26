Ученые описали древнее пустынное млекопитающее с клювом и клыками

Палеонтологи описали древнее млекопитающее, обитавшее в пустыне на территории современной Шотландии около 250 миллионов лет назад. Это было приземистое существо, отдаленно напоминающее свинью, с плоской мордой и двумя длинными клыками. Ему присвоили имя Гордония.

© The University of Edinburgh

На основании окаменевших останков ученые создали трехмерное изображение черепа Гордонии в высоком разрешении. Это позволило смоделировать мозговую полость и получить представление о размерах и структуре этого важнейшего органа на раннем этапе эволюции млекопитающих.

Мозг Гордонии был меньше, чем у ныне живущих млекопитающих. Но он отличался крупным объемом относительно тела. Это может свидетельствовать о развитом интеллекте, который впоследствии позволил потомкам Гордонии занять доминирующее положение в экосистемах.

Гордонию, жившую 254-252 миллиона лет назад, отнесли к протомлекопитающим – предкам современных видов, которые еще сохраняли черты рептилий. Исследование показало, что передняя часть ее мозга была невелика. Но при этом шишковидная железа, отвечающая за метаболические функции, оказалась значительно увеличена. По форме мозг напоминал не шар, а скорее длинную изогнутую трубку.

Ученые также установили, что Гордония достигала около одного метра в длину и весила около 20 кг. Сочетание «клюва» и клыков указало на то, что она вела травоядный образ жизни. Они помогали собирать сочные корнеплоды в пустынной местности.

Гордонии не смогли пережить Великое Пермское вымирание 252 миллиона лет назад. Однако другие предки млекопитающих сохранились, выжили в эру динозавров и после их исчезновения стали быстро распространяться по Земле, сообщает The Independent.