Российский антишпионский смартфон Р-ФОН научился шифровать данные

«НТЦ ИТ РОСА» и «Актив» объявили о поддержке USB-токенов и смарт-карт Рутокен ЭЦП 3.0 NFC в смартфоне Р-ФОН, работающем на отечественной операционной системе «РОСА Мобайл». Это решение предоставляет пользователям дополнительные возможности для безопасной двухфакторной аутентификации, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

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Пользователи Р-ФОН смогут использовать USB-токены и смарт-карты Рутокен ЭЦП 3.0 с NFC-чипом для хранения аутентификационной информации и проведения двухфакторной аутентификации. Один из факторов — владение физическим устройством, другой — знание PIN-кода. Это значительно повышает защиту доступа к учетным записям и другим пользовательским данным.

Устройства Рутокен ЭЦП 3.0 NFC также можно использовать для защиты доступа к банковским и медицинским приложениям, аутентификации в корпоративных системах, таких как почта и CRM, а также для защиты личных данных и файлов путем шифрования и расшифровывания документов на смартфоне. Для доступа к информационным системам и зашифрованным файлам необходимо приложить USB-токен или смарт-карту с NFC и ввести PIN-код.

Рутокен ЭЦП 3.0 NFC является полнофункциональным средством криптографической защиты информации и электронной подписи для мобильных устройств, что позволяет с легкостью подписывать документы на смартфонах и планшетах. Для использования системы необходимо поднести Рутокен ЭЦП 3.0 NFC к верхней части задней крышки Р-ФОНа. Система произведет считывание данных, и пользователь авторизуется в системе.

«Мы рады предоставить нашим клиентам возможность использовать устройства Рутокен ЭЦП 3.0 NFC в их повседневной жизни, обеспечивая надежную защиту данных и упрощая процесс аутентификации», — заявил генеральный директор компании РОСА Олег Карпицкий.



Р-ФОН — это российский смартфон, произведенный компанией АО «Рутек», работающий под управлением российской мобильной операционной системы «РОСА Мобайл», созданной «НТЦ ИТ РОСА» на базе Linux. Одной из ключевых особенностей отечественного смартфона называют то, что его драйверы создаются инженерами компании «РОСА». Это, в свою очередь, позволяет защитить владельцев устройства от шпионажа.