Microsoft принудительно копирует файлы пользователей Windows 11 в облако

Компания Microsoft внесла изменения в настройки облачного хранилища OneDrive для пользователей Windows 11. Теперь система автоматически будет запускать резервное копирование папок без уведомления пользователей, сообщает портал Neowin.

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При настройке нового компьютера с Windows, подключенного к интернету и с учетной записью Microsoft, OneDrive автоматически будет запускать синхронизацию данных из папок «Изображения», «Рабочий стол», «Документы», «Музыка» и «Видео». Благодаря этому после завершения установки Windows пользователи могут обнаружить свои папки заполненными данными.

Автоматическое резервное копирование может быть полезной функцией, если она включена намеренно. Однако пользователей форума Reddit смутило, что Microsoft активировала эту функцию без их согласия и соответствующего уведомления.

Чтобы отключить резервное копирование, нужно нажать правой кнопкой мыши на значок OneDrive панели скрытых значков, перейти в «Настройки» — «Синхронизация и резервное копирование», после чего открыть раздел «Управление резервным копированием», где можно отключить копирование ненужных папок. Также можно просто удалить приложение OneDrive в разделе «Установка и удаление программ» в «Панели управления».