Как киты помогают ученым расшифровать язык инопланетян

Поиски инопланетной жизни давно занимают ученых, но это лишь первый шаг. Следующий этап — это коммуникация, и он обещает быть гораздо более сложным. Портал bigthink.com рассказал, как киты помогают лингвистам подготовиться к общению с пришельцами.

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Институт SETI — организация, которая уже много лет занимается поисками внеземной жизни, сканируя небеса на предмет неизвестных сигналов. А внутри SETI существует команда под названием Whale SETI. Она изучает сложные вокальные коммуникации животных в попытке создать модель, которая помогла бы обнаружить и расшифровать инопланетные сигналы.

Whale SETI годами пыталась найти общий язык с китами, и лишь недавно они ответили — по крайней мере, на запись, проигранную с лодки недалеко от берега Аляски.

Команда появилась в результате простого откровения: хотя SETI ищет доказательства внеземной жизни в виде радиосигналов, нет никакой гарантии, что ученые смогут расшифровать потенциальный сигнал инопланетян. А без расшифровки нельзя понять, принадлежит ли он разумной жизни. По мнению основателя Whale SETI Лоренса Дойля, единственный способ подготовиться к этой проблеме — практика.

Нюанс в том, что на Земле люди могут практиковаться в «инопланетной» коммуникации только на животных. Дельфины и киты обмениваются между собой сигналами, содержащими некоторые признаки лингвистики, поэтому именно они стали объектом исследований Whale SETI. Для контекста, и дельфины, и киты — крайне умные животные, чьи сигналы содержат сложную информацию и передаются по огромным территориям океана.

Как и при человеческом общении на больших расстояниях, часть сообщений животных неизбежно теряется в пространстве. Но, несмотря на это, киты все равно понимают друг друга — по крайней мере, в общих чертах. Иными словами, определенные части сигнала могут нести больше информации, чем другие, или предоставлять ключевые факты, которые помогают заполнить недостающие пробелы. Чем лучше ученые разберутся в природе коммуникации китов, тем проще будет разобраться в инопланетных сигналах.

Многие теории Whale SETI строятся на законе Ципфа: лингвистическом принципе, который используется для сравнения частоты буквы или цифры в языке с частотой появления этого символа в тексте. Если рассматривать большинство человеческих языков, то они следуют схожим паттернам распределения слов — но никто не знает, почему.

Закон Ципфа способен подчеркнуть правила и синтаксис различных языков. Если коммуникации животных (или инопланетян) также подчиняются этому закону, то ученые могут сделать вывод, что они используют языковую систему. А это значит, что информацию, содержащуюся в сигналах, можно расшифровать. Например, позывы горбатых китов гарантированно имеют синтаксис — их коммуникация обладает четкой структурой.