Названо условие, при котором в РФ могут запретить продажу iPhone

Продажу в России iPhone необходимо запретить в случае, если компания Apple не обеспечит на них возможность установки приложений через российский магазин приложений RuStore. Об этом в среду, 26 июня, заявил сенатор, заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин.

В начале недели группа сенаторов и депутатов Государственной думы внесла на рассмотрение законопроект, устанавливающий запрет на ограничения в установке и использовании программы единого магазина приложений RuStore в мобильных устройствах и других технических товарах.

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Закон планируют реализовать в сентябре 2025 года.

— На мой взгляд, в случае, если установка будет невозможна, то продажу таких устройств необходимо ограничить. Сейчас на устройствах с OC Android есть возможность установки отечественного магазина, но на устройствах Apple такая возможность отсутствует. В этой связи считаю, что зарубежная компания должна будет следовать требованиям закона, в противном случае необходимо будет ограничивать продажу устройств компании Apple, — передает слова Шейкина РИА Новости.



В апреле Федеральная антимонопольная служба направила американской компании Apple письмо с просьбой объяснить лишение пользователей из России возможности проводить бесконтактные платежи.