Разгадана тайна гигантского полярного сияния 2022 года

Астрономы Японии и США разгадали тайну гигантского полярного сияния в арктическом небе в декабре 2022 года, которое оказалось связано с отсутствием солнечного ветра. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

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В 2022 году наземная камера в Норвегии зафиксировала полярное сияние, которое распростерлось на четыре тысячи километров через всю полярную шапку. В течение двух лет его источник оставался загадкой

Ученые проанализировали данные наземных и спутниковых наблюдений и обнаружили сверхтепловой поток электронов, пришедший из солнечной короны. Диаграммы излучения напоминали изображения так называемого «полярного дождя», который возникает, когда электроны из солнечной короны проходят через атмосферу Земли над полярным регионом.

Ученые также объяснили, почему полярное сияние длилось так долго. Оказалось, что событие произошло во время необычно спокойного периода солнечного ветра. В декабре, когда появились полярные дождевые сияния, плотность солнечного ветра упала до 0,5 кубических сантиметров, что происходит очень редко.

Полярные дождевые сияния обычно невидимы невооруженным глазом. Однако в этом случае отсутствие солнечного ветра позволило увидеть их даже с помощью обычной камеры.