Детектор поймал нейтрино сверхвысокой энергии на дне Средиземного моря

Недостроенный прибор для обнаружения нейтрино на дне Средиземного моря предоставил первые научные данные. Ученые объявили об обнаружении нейтрино сверхвысокой энергии.

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Нейтрино широко распространены во Вселенной. Но они крайне редко взаимодействуют с материей. Триллионы нейтрино проходят через человеческое тело каждую секунду, но это остается совершенно незамеченным.

Но известно, что нейтрино способны переносить энергию. Сравнительно недавно были открыты нейтрино сверхвысоких энергий (более 0,5 пета-электрон-вольт). Это позволило ученым лучше понять внутренние механизмы мощных взрывов во Вселенной.

Для обнаружения нейтрино строятся специальные научные лаборатории. Одна из них под названием ARCA расположена на глубине 3500 метров под водой у берегов Сицилии.

Ученые заявили, что в ходе недавних наблюдений прибор зафиксировал три крупных выброса энергии. В результате этого события было обнаружено больше света, чем при моделировании нейтрино мощностью 10 пета-электрон-вольт. Можно предположить, что источник был в несколько раз мощнее.

ARCA состоит из нитей длиной 800 метров, которые расположены на дне океана и дополнены детекторными блоками. Когда мощные космические лучи попадают в атмосферу, то вызывают «ливни» из субатомных частиц. Проходя через воду, они оставляют после себя вспышки света. Вблизи поверхности свет поглощается другими источниками, но на большой глубине их можно зафиксировать, сообщает Nature.

Хотя основной целью ARCA является отслеживание последствий воздействия космических лучей, он также способен наблюдать подобные вспышки. Ученые полагают, что направления нейтрино могут совпадать с направлениями космических лучей. Рассматриваемое нейтрино находилось под углом около 1 градуса над горизонтом.

Ранее сообщалось, что британские ученые создали «квантовый торнадо». Эксперимент был предназначен для исследования черных дыр.