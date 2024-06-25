Российский дизайнер показал iPhone 16 и 16 Pro на рендерах

Российский концепт-дизайнер Константин Миленин опубликовал качественные рендеры предстоящих iPhone 16 и 16 Pro, основанные на имеющейся в сети информации. Изображения были опубликованы на его странице в социальной сети X (ранее Twitter).

© mi_konstantin/X

Согласно изображениям, масштабный редизайн претерпят лишь базовые модели iPhone 16 и 16 Plus, которые получат новый блок камер. Как сообщалось ранее, в этих смартфонах камеры будут расположены вертикально, а справа от них расположат вспышку. В этом плане новинки будут похожи на iPhone 12, но с уменьшенной площадкой под сами камеры.

© mi_konstantin/X

Начиная с iPhone 13 в базовых смартфонах камеры располагались по диагонали. Дизайнерское изменение в новинках связывают с необходимостью записи пространственного видео для его последующего просмотра в гарнитуре Apple Vision Pro.

Также во всех моделях iPhone 16 появится новая кнопка захвата, которая будет отвечать за запуск приложения камеры и спуск затвора. По слухам, новая линейка смартфонов Apple также получит меньшие рамки вокруг экрана. В остальном iPhone 16 и 16 Pro не смогут предложить каких-либо внешних отличий от предшественников.

Презентация iPhone 16 ожидается в сентябре 2024 года.