В недрах Меркурия выявили залежи алмазов

Под поверхностью Меркурия могут скрываться огромные залежи алмазов, заявили ученые из Льежского университета (Бельгия). В ходе исследования они воссоздали фрагмент пород другой планеты в лабораторных условиях.

Данные зонда MESSENGER показали, что на Меркурии присутствуют огромные запасы углерода в виде графита. Ученые предположили, что при определенных условиях этот углерод мог бы преобразоваться в алмазы.

Чтобы проверить свою теорию, команда изготовила смесь элементов, часто встречающихся на поверхности планеты (в том числе титана, оксида алюминия и серы) и добавила сульфид железа (FeS). Затем образец подвергли давлению до семи гигапаскалей и нагреву почти до 2000 градусов.

При нагреве в 1900 градусов смесь полностью расплавилась. По мнению ученых, такова была температура магматического океана Меркурия при формировании планеты.

Исследование показало, что алмазы могли изначально возникнуть в расплавленном металлическом ядре Меркурия. Когда центр планеты стал остывать, начался процесс кристаллизации. Алмазы стали подниматься к поверхности и отложились в области между ядром и силикатной мантией.

На протяжении последующих миллионов лет толщина алмазного слоя увеличивалась. По оценкам ученых, к настоящему времени она может составлять около 200 метров – примерно 1% от общей массы планеты. При этом отдельные алмазы на Меркурии могут быть намного больше земных, сообщает Nature Communications.

Ранее вокруг Меркурия обнаружили «поющие» волны плазмы. Это явление характерно для планет, обладающих магнитосферой.