Никас Сафронов сообщил о взломе своего аккаунта в Whatsapp*

Художник Никас Сафронов во вторник, 25 июня, сообщил «Вечерней Москве» о взломе своего аккаунта Whatsapp*.

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— Взломали мой Whatsapp. Всем отправляют сообщения: отправить куда-то деньги, посылки и так далее. Сняли мое лицо, используют его, наверное, тоже. Прошу вас не верить — это все обман, жулики, — предупредил Сафронов.



В последнее время число мошеннических схем, связанных со взломом аккаунтов в мессенджерах, растет. Например, запущенная WhatsApp* прошлым летом возможность показывать экран во время видеозвонка помогает мошенникам собирать личные данные россиян. Об этом рассказал руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.

Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов в свою очередь рассказал, как определить, что на смартфоне установлена прослушка.

Кроме того, специалист в области информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин объяснил, какие файлы опасно хранить на своем смартфоне.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ.