У Apple обнаружили секретную лабораторию прямо среди жилых домов

Бывшая сотрудница Apple Эшли Йовик заявила, что в 2020 году она пострадала из-за воздействия неизвестных химикатов в своей квартире. В 2023 году она обнаружила, что ее работодатель сбрасывал токсичные отходы из лаборатории по производству полупроводников Skunkworks «прямо в окна жилых домов», сообщает портал Apple Insider.

Проведя собственное расследование, Йовик выяснила, что Apple вела незаконные исследования и разрабатывала кремниевые чипы в жилом районе без соответствующих разрешений. Она также составила подробную карту с местонахождением объекта.

В ходе обысков на предприятии были обнаружены открытые баллоны с жидкими химикатами. Представители Apple заявили, что это необходимо для обеспечения выхода паров и предотвращения взрыва емкостей.

Поскольку у компании не было разрешительных документов, сотрудники не вели учет отходов и просто сбрасывали токсичные газы в окружающую среду. Таким образом в квартиру девушки попало очередное облако химикатов, из-за чего она и отравилась.

Дело было передано в федеральный суд с полным объемом доказательств. В своем иске девушка ссылается на законы о сохранении и восстановлении ресурсов, чистом воздухе и рассчитывает, что Минюст США заведет уголовное дело.