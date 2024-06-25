В Бразилии открыли новый вид птиц

Орнитологи из Федерального университета Пара в Бразилии описали новый вид птиц. Это северный полосатохвостый малый эсперито (Sakesphoroides niedeguidonae).

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Небольшая птица является эндемиком Каатинги – природного региона, который расположен во внутренних районах северо-восточной Бразилии. Это сухой тропический лес, который отличается преобладанием лиственной растительности и экстремальной сезонностью осадков.

Долгое время считалось, что экосистемы этого региона бедны видами. Но в последние годы было открыто несколько неизвестных науке лягушек, насекомых, рыб и млекопитающих.

Sakesphoroides niedeguidonae – второй известный представитель рода Sakesphorus. Чтобы выделить его в новый вид, ученые проанализировали морфологические данные и провели генетический анализ.

В ходе исследования команда изучила 1079 особей: 818 самцов и 216 самок. Также они прослушали 115 записей их пения и секвенировали 58 образцов тканей птиц.

Исследование показало, что ареал популяции нового вида ограничен северным берегом реки Сан-Франциско, только одна популяция поселилась на правом берегу в регионе Расу-да-Катарина в штате Баия. Тем не менее, они занимают обширную площадь в 630 000 км2, а их численность предположительно превышает 10 тысяч взрослых особей. По классификации Международного союза охраны природы, вид можно отнести к наименее угрожаемым, сообщает Zoologica Scripta.

Ранее более 120 видов птиц объявили потерянными. Это значит, что их долгое время не видели в дикой природе.