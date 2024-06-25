В macOS Sequoia Beta 2 появилась функция трансляции экрана iPhone

Apple выпустила вторую бета-версию macOS Sequoia для разработчиков, в которой появилась функция трансляции экрана iPhone на Mac. Об этом сообщает портал MacRumors.

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Благодаря этому нововведению пользователи могут взаимодействовать с iPhone через Mac, запускать на компьютере установленные на смартфоне приложения и перетаскивать файлы с Mac на iPhone. Mac также будет отображать уведомления с iPhone и позволит отвечать на них, даже если смартфон заблокирован.

Для работы новой функции нужен iPhone под управлением iOS 18 beta 2 и Mac под управлением macOS Sequoia beta 2. Оба устройства должны быть подключены друг к другу с помощью Bluetooth и Wi-Fi, а также иметь общий аккаунт Apple ID с включенной двухфакторной аутентификацией. ‌Отмечается, что нововведение не будет работать, если активированы Sidecar или AirPlay.

Бета-версии macOS Sequoia и iOS 18 на данный момент доступны для разработчиков. Apple планирует выпустить публичную бета-версию в июле, а полноценный выход новых операционных систем ожидается осенью.