Российские ученые нашли способ получать биотопливо из свалочного газа

Ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали новую технологию получения водорода из коммунальных отходов. Она основана на применении водорослей.
Твердые бытовые отходы содержат большое количество органических веществ (например, остатки пищи). Они хранятся на полигонах и выделяют свалочный газ – биогаз, содержащий метан, углекислый газ и другие газы.
Ученые из Санкт-Петербурга предложили перерабатывать биогаз для получения топлива. Они подсчитали, что в регионе ежегодно образуется более 12 млн м3 твердых бытовых отходов 1-5 классов опасности. Около 20% из них составляют биоразлагаемые органические вещества.
Исследователи предложили орошать свалки субстратом из остаточной биомассы микроводорослей Хлорелла. Это ускорит разложение отходов и повысит выбросы биогаза. В дальнейшем биогаз предлагается очищать для получения биоводорода (так называется водород, полученный из биомассы).
Ученые заявили, что производство биоводорода является экономически эффективным и может стать альтернативой нефтепродуктам. Технология может лечь в основу производства экологически чистого топлива и позволит добиться сокращения вредных выбросов в атмосферу, сообщает International Journal of Hydrogen Energy.
Ранее сообщалось, что ученые создали безопасное топливо на основе соли. Оно не вызывает случайных возгораний при хранении и транспортировке.