Российские ученые нашли способ получать биотопливо из свалочного газа

Ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали новую технологию получения водорода из коммунальных отходов. Она основана на применении водорослей.

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Твердые бытовые отходы содержат большое количество органических веществ (например, остатки пищи). Они хранятся на полигонах и выделяют свалочный газ – биогаз, содержащий метан, углекислый газ и другие газы.

Ученые из Санкт-Петербурга предложили перерабатывать биогаз для получения топлива. Они подсчитали, что в регионе ежегодно образуется более 12 млн м3 твердых бытовых отходов 1-5 классов опасности. Около 20% из них составляют биоразлагаемые органические вещества.

Исследователи предложили орошать свалки субстратом из остаточной биомассы микроводорослей Хлорелла. Это ускорит разложение отходов и повысит выбросы биогаза. В дальнейшем биогаз предлагается очищать для получения биоводорода (так называется водород, полученный из биомассы).

Ученые заявили, что производство биоводорода является экономически эффективным и может стать альтернативой нефтепродуктам. Технология может лечь в основу производства экологически чистого топлива и позволит добиться сокращения вредных выбросов в атмосферу, сообщает International Journal of Hydrogen Energy.

Ранее сообщалось, что ученые создали безопасное топливо на основе соли. Оно не вызывает случайных возгораний при хранении и транспортировке.