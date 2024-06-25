Автономность ноутбуков на Snapdragon X Elite сравнили с MacBook

Интернет-ресурс Tom's Guide протестировал несколько ноутбуков на базе нового процессора Snapdragon X Elite. Как утверждает Qualcomm, новые процессор на базе ARM обещают обеспечить производительность и эффективность на уровне чипов Apple M-серии.

© MobiDevices

Во время тестирования запускались различные веб-страницы по Wi-Fi при яркости экрана на уровне 150 нит. Так автономность Surface Pro достигла 12 часов 14 минут. Это немного больше, чем у выпущенного 2 года назад Surface Pro 9 на базе ARM-чипа Microsoft SQ3, который тогда проработал 11 часов 50 минут. Лидирующую позицию занял HP Omnibook X, который проработал 15 часов 48 минут.

Результаты тестирования автономности ноутбуков на базе Snapdragon X Elite:

Surface Pro (53 Втч) – 12 часов 14 минут;

Surface Laptop 15 (66 Втч) – 14 часов 29 минут;

Surface Laptop 13.8 (54 Втч) – 15 часов 37 минут;

HP Omnibook X (59 Втч) – 15 часов 48 минут.

Результаты тестирования автономности ноутбуков на базе Apple M-серии:

MacBook Pro (14-дюймов, M3, 70 Втч) – 17 часов 16 минут;

MacBook Pro (16-дюймов, M3 Max, 100 Втч) – 17 часов 11 минут.

Как можно заметить, автономность ноутбуков на базе чипов Apple M-серии всё же выше автономности лэптопов на Snapdragon X Elite. Хотя надо учитывать, что на «яблочных» устройствах установлены более ёмкие аккумуляторы по сравнению с ноутбуками на Windows.