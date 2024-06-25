NASA пообещало опередить Китай на Луне

НАСА в XXI веке отправит человека на Луну раньше Китая. С таким обещанием в интервью The Washington Post выступил директор американского космического агентства Билл Нельсон.

Издание напоминает, что в конце 2025-го естественный спутник Земли должен облететь корабль с четырьмя американскими астронавтами на борту, а в конце 2026-го на поверхность Луны должны высадиться люди.

«Я думаю, мы идем по графику», — сказал Нельсон.



По его словам, хорошим сигналом для того, что указанный график сохранится и НАСА опередят Китай, являются недавние успешные испытания системы Starship компании SpaceX.

Ранее издание SpaceNews сообщило, что в ходе четвертых летных испытаний прототипа многоразовой транспортной системы Starship, состоявшихся 6 июня, удалось сохранить ускоритель Super Heavy и корабль Starship.

В июле 2023-го на 9-м Китайском коммерческом аэрокосмическом форуме в городе Ухань заместитель главного инженера программы пилотируемых космических полетов страны Чжан Хайлянь заявил, что до конца десятилетия Китай готовится отправить на Луну двух человек.