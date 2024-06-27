Google Поиск лишится бесконечной прокрутки результатов

Google решила отказаться от функции непрерывной прокрутки результатов поиска, вернувшись к классической панели со страницами и кнопкой "Больше результатов", сообщает Search Engine Land. Функция непрерывной прокрутки, представленная для мобильных устройств в октябре 2021 года и распространившаяся на ПК в конце 2022 года, имитировала бесконечную прокрутку лент социальных сетей.

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Представитель Google объяснил, что это изменение направлено на повышение скорости предоставления результатов поиска, обеспечивая "более высокую производительность за счет загрузки только тех результатов, которые пользователи явно запрашивают".

На ПК пользователи вновь могут перемещаться по результатам поиска с помощью переходов к определенным страницам или нажимая кнопку "Далее". На мобильных устройствах кнопка "Больше результатов" позволит пользователям загружать дополнительные результаты поиска.