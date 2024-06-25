Впервые в истории на Землю доставили грунт с обратной стороны Луны

Китайскому аппарату «Чанъэ-6» впервые в истории человечества удалось доставить на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны. Он смог приземлиться на посадочной площадке Сыцзыванци в автономном районе Внутренняя Монголия, сообщает РИА Новости.

Напомним, что при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-5 Y8» космический аппарат запустили 3 мая 2024 года. Запуск состоялся с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Прилунился аппарат в запланированном районе в бассейне Южный полюс 2 июня. Затем он смог выполнить сбор разнообразных образцов грунта на разных участках. С поверхности спутника Земли он взлетел через два дня.

В Центре лунных исследований и космической инженерии Китайского национального космического управления Гэ Пин отмечали, что, согласно ожиданиям ученых, на Землю будут доставлены образцы грунта возрастом около четырех миллиардов лет.

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Ранее лунный орбитальный аппарат NASA обнаружил китайский посадочный модуль «Чанъэ-6» на обратной стороне Луны и сделал его фотографию.