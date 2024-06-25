Мумия волка возрастом 44 тыс. лет поможет ученым открыть новый препарат

Вскрытие российскими специалистами мумифицированного волка, возраст которого составляет около 44 тыс. лет, - возможность найти полезные микроорганизмы, которые могут быть использованы в качестве антибиотиков. Такое заявление сделал в беседе с «Известиями» старший научный сотрудник лаборатории биологически свободного окисления НИИ физико-химической биологии (ФХБ) им. А.Н. Белозерского МГУ Павел Назаров.

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Собеседник пояснил, что из-за глобального потепления в полярных регионах наблюдается вытаивание древних бактерий. К ним у современного человека отсутствует иммунитет, заявил специалист.

«Возможно, анализ древнего волчьего кишечника поможет ученым найти средства противодействия этой угрозе», — указал Назаров.



Любой образец живых тканей, которым удалось сохраниться в течение тысячелетий, представляет большой научный интерес, отметил он. Как уточнил собеседник, изучив образцы содержимого кишечника древнего волка, можно, понять, чем он питался, и, основываясь на этих данных восстановить экосистему, в которой он обитал. Кроме того, благодаря полученным материалам можно будет изучить микрофлору, которая помогала ему переваривать пищу и справляться с инфекциями, подчеркнул специалист.

Напомним, что вскрыть мумифицированного волка смогли на минувшей неделе ученые из лаборатории Музея мамонта Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) в Якутии.

Ранее учеными из Национального института судебной медицины и криминалистики Перу был опубликован отчет об экспертизе останков тел из пустыни Наска, которые некоторые уфологи считали мумиями инопланетян. Исследование тел подтвердило наличие в них нечеловеческих элементов, а конкретно — фрагментов мелких животных.