OnePlus представила доступный смартфон Nord CE4 Lite

Компания OnePlus выпустила в Индии новый бюджетный смартфон Nord CE 4 Lite 5G. Новинка может похвастаться AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, основной камерой на 50 Мп (Sony LYT-600) с OIS, аккумулятором ёмкостью 5500 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт.

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Особенности

OnePlus Nord CE4 Lite 5G получил 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400×1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2100 нит. Работает смартфон на базе относительного старого процессора Qualcomm Snapdragon 695 в тандеме с 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X и 128/256 ГБ ПЗУ UFS 2.2. Есть слот для microSD-карт.

Основная камера двойная:

50 Мп главный датчик Sony LYT-600 с OIS;

2 Мп датчик глубины.

Разрешение селфи-камеры составляет 16 Мп.

За автономность гаджета отвечает 5500 мАч. Поддерживается проводная быстрая зарядка SUPERVOOC мощностью 80 Вт и обратная зарядка на 5 Вт. От 0 до 100% аппарат зарядится за 52 минуты. Кроме того, OnePlus Nord CE4 Lite 5G поддерживает технологию Aquatouch для взаимодействия с мокрыми руками, которая также присутствует в Nord CE 4 и премиальной серии OnePlus 12.

Также стоит отметить Wi-Fi 5 с поддержкой WLAN 2.4G, 5.1G, Bluetooth 5.1, разъемом для наушников 3,5 мм, стереодинамики с режимом сверхгромкости 300%, встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев и степень защиты от пыли и брызг IP54. В качестве ОС используется OxygenOS 14 на базе Android 14. Толщина смартфона составляет 8,1 мм, вес – 191 грамм.

Сроки выхода, цвета и цена

Продажи OnePlus Nord CE4 Lite 5G в Индии стартуют с 27 июня, в Европе – с 1 июля. Смартфон выпускается в трех цветах: Super Silver, Mega Blue и Ultra Orange.

Цена: