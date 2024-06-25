Ученые выявили «переломный момент» в таянии полярных ледников

Ученые описали ранее неизвестный и «вызывающий беспокойство» способ таяния больших ледяных покровов. Исследование показало, что относительно теплая морская вода может скапливаться на нижней стороне наземного льда, из-за чего лед быстрее попадает в океан.

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Современные климатические модели не учитывают влияние этого процесса на повышение уровня моря. Поэтому их прогнозы могут быть неточными.

Новое исследование провели ученые Британской антарктической службы (BAS). Они сосредоточились на области под названием зона заземления. Она расположена в месте, где наземный лед «встречается» с морским. Со временем наземный лед перемещается в океан и тает. Этот процесс считается основной причиной повышения уровня моря.

Ученые смоделировали, как морская вода просачивается между сушей и покоящимся на ней ледяным покровом и насколько это влияет на скорость таяния. Результаты показали, что ледяные щиты очень чувствительны к таянию в зонах заземления.

«Мы обнаружили, что таяние в зоне заземления напоминает «переломный момент», когда очень небольшое изменение температуры океана может вызвать очень значительное увеличение таяния в зоне заземления, что приведет к очень большому изменению течения льда над ней», – говорится в исследовании.



Теплая вода постепенно разрушает подножие ледника. Возникают все новые полости, которые, в свою очередь, облегчают поступление воды к следующим участкам ледяного покрова. Открытие этого механизма может объяснить, почему ледяные щиты в Антарктиде и Гренландии сокращаются быстрее, чем ожидалось, сообщает Nature Geoscience.

Ранее сообщалось, что в Антарктиде нашли следы древней реки. Ее длину оценили в 1500 км.