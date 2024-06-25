В России стартовала продажа нового смартфона Honor

В России начались продажи нового смартфона Honor – 200 Lite. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании МТС.

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Honor 200 Lite оснащен тройной камерой с основным сенсором 108 МП, который поддерживает три режима приближения для съемки портретов с реалистичным боке. Фронтальная камера с разрешением 50 МП поддерживает алгоритм Honor RAW Domain.

Смартфон имеет толщину всего 6,78 мм и весит 166 г. Кроме того, новинка получила сертификат SGS по устойчивости к повреждениям при падении с высоты до 1,65 метра.

Honor 200 Lite оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с тонкими рамками, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью до 2000 нит. За производительность отвечают процессор MediaTek Dimensity 6080, 8 ГБ оперативной памяти и накопитель 256 ГБ. Батарея имеет емкость 4500 мАч и поддержку зарядных устройств мощностью до 35 Вт.

Цена устройства составляет 33 000 рублей. До 8 июля 2024 года при покупке Honor 200 Lite россияне также получат умные часы Honor Choice Watch или абонемент на сотовую связь в подарок.