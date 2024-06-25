ИИ научился предотвращать отключения электроэнергии

Инженеры из Техасского университета в Далласе совместно с коллегами из Буффало разработали систему на базе искусственного интеллекта, которая может автоматически предотвращать отключения электроэнергии.

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Обычные сети электроснабжения управляются людьми, и переключение на резервные линии во время аварий может занять минуты или даже часы. Новая система реагирует мгновенно — за миллисекунды.

Используя машинное обучение, система анализирует электросеть как совокупность взаимосвязанных объектов. Алгоритм рассчитывает оптимальный маршрут для подачи электроэнергии, находя альтернативные пути в случае выхода из строя основной линии.

Исследователи протестировали систему на модели энергосети и доказали ее эффективность. В будущем технологию планируют усовершенствовать для автоматического восстановления подачи электроэнергии после аварий.

Разработка пока находится на ранней стадии.