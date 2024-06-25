Робот CARMEN поможет людям с легкими нарушениями улучшить память

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего создали робота CARMEN, который помогает людям с легкими когнитивными нарушениями (MCI) улучшать память, внимание и мыслительные функции.

© ferra.ru

В отличие от других роботов, CARMEN был разработан совместно с врачами, пациентами и их родственниками. Робот предлагает простые упражнения, например, учит пациентов оставлять ключи в определенных местах или помогает им разрабатывать техники запоминания с помощью интерактивных игр.

Исследователи отмечают, что робот прост в использовании, не требует постоянного подключения к интернету и подходит для длительного применения. В ходе испытаний участники с MCI сообщили, что стали применять полученные знания в повседневной жизни.

В дальнейшем ученые планируют расширить круг пользователей CARMEN и научить его вести беседы, сохраняя приватность информации. Также изучается возможность применения робота для помощи людям с другими заболеваниями.