В ГД внесли законопроект о запрете продавать смартфоны без установки RuStore

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Группа сенаторов и депутатов Государственной думы (ГД) внесла на рассмотрение законопроект, устанавливающий запрет на ограничения в установке и использовании программы единого магазина приложений RuStore в мобильных устройствах и других технических товарах. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщил один из авторов закона, заместитель председателя комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин.

Закон планируют реализовать в сентябре 2025 года. Новая мера предусматривает, что компания Apple должна обеспечить операционную систему iOS необходимым функционалом.

— iOS-версия RuStore, насколько мне известно, уже разработана и может появиться на «яблочной платформе» уже на следующий день после вступления нашего закона в силу, — следует из сообщения в Telegram-канале.



18 июня в день выхода нового официального приложения Сбербанка в App Store на площадке разместили фейковый сервис с названием «Сбер: Новый доступ в Сбол». В компании отметили, что с начала текущего года было выявлено 21 приложение, которое выдавало себя за официальный сервис банка.