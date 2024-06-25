Назван способ вернуть WordPad в Windows 11

Журналисты издания Windows Latest назвали способ восстановить удаленный из Windows 11 текстовый редактор WordPad. Об этом сообщается на сайте медиа.

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В конце мая из версии Windows 11 24H2 исчезли некоторые ранее предустановленные программы, включая текстовый редактор WordPad. Журналисты издания обнаружили, что на самом деле в ОС остались системные файлы программы — их можно найти в папке Accessories раздела Windows NT. Также специалисты нашли способ вернуть его в операционную систему.

Для этого необходимо скачать связанный с WordPad файл, который предоставили журналисты, и перенести его в папку Accessories. Авторы отметили, что восстановление WordPad — не то же самое, что его переустановка. Поэтому программа не будет доступна в меню «Пуск». Однако для использования редактора можно разместить его ярлык на рабочем столе или закрепить на панели «Пуск».

Microsoft удалила текстовый редактор, так как заявила, что он устарел. В компании предложили открывать простые txt-файлы с помощью приложения «Блокнот», а документы формата doc или rtf — посредством редактора Word. WordPad присутствовал в операционных системах Microsoft начиная с Windows 95, то есть последние 29 лет.

В конце июня корпорация Microsoft отреагировала на взлом компьютеров на Windows выпуском срочного обновления. Апдейт, устраняющий системную брешь CVE-2024-30078, выпустили для Windows 11 и 10.